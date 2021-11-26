В Сочи на Мамайском перевале восстановили проезжую часть трассы А-147, пострадавшую от оползня

Предстоит еще заасфальтировать стыки. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Оползень повредил дорогу в начале октября. В ночь на 26 ноября специалисты завершили восстановительные работы. Движение по двум полосам полностью открыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

- Федеральные дорожники уложили нижний слой временного асфальтобетонного покрытия. Двухстороннее движение по двум полосам открыто ранним утром 26 ноября, - отметили представители компании.

Движение открыто

Накануне были отфрезерованы все неровности, дефекты и деформации дорожного полотна, вынуждавшие автомобилистов сбавлять скорость на пострадавшем участке. Это, в свою очередь, приводило к заторам.

В ночь на 27 ноября планируется уложить выравнивающий слой дорожного покрытия, включая асфальтирование примыканий к поврежденному участку трассы.