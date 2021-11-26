Пассажиры теперь могут оплатить проезд картой в Староминском районе Кубани

Безналичную оплату вводят в общественном транспорте Староминского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Староминском районе Кубани пассажиры теперь могут оплачивать проезд картой. Компания «ЧАС ПИК» запускает в муниципалитете проект безналичной оплаты общественного транспорта.

Так, проехать, воспользовавшись банковской картой, можно по маршрутам №1, 2, 3, 101, 102, 103, 104.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что маршрут автобуса 2E изменится до 18 января в Краснодаре. Общественный транспорт в выходные и праздники будет ходить по улице Красной.