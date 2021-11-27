Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 7:44

Фермеры из 16 районов Кубани представят продукцию на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Им выделено 1082 торговых места
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фермеры из 16 районов Кубани представят продукцию на ярмарках в Краснодаре Фото: krd.ru

Фермеры из 16 районов Кубани представят продукцию на ярмарках в Краснодаре Фото: krd.ru

Фермеры из 16 районов Кубани представят продукцию на ярмарках в Краснодаре. Им выделено 1082 торговых места. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что на ярмарках выходного дня представлены фрукты, овощи, местные изделия и другие фермерские товары. Приобрести продукцию местных фермеров можно с 8:00 до 15:00 каждую субботу и воскресенье.

Отмечается, что в субботу ярмарки выходного дня работают по десяти адресам. Они представлены на сайте мэрии города.