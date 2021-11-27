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Общество27 ноября 2021 15:19

Ремонт улиц, запланированный на 2022 год, начался в Краснодаре

Погода позволила ускорить процесс модернизации
Источник:kp.ru
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Ремонт улиц, запланированный на 2022 год, начался в Краснодаре Фото: krd.ru

Ремонт улиц, запланированный на 2022 год, начался в Краснодаре Фото: krd.ru

Ремонт улиц, запланированный на 2022 год, начался в Краснодаре. Погода позволила ускорить процесс модернизации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что дорожники приступили к обновлению полотна на участках, которые подлежали ремонту в будущем году. Благодаря хорошим погодным условиям специалисты уже приступили к модернизации.

Отмечается, что речь идет об улицах Тепличной, Зиповской, Некрасова, Гражданской и Ипподромной.