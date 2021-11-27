Ремонт улиц, запланированный на 2022 год, начался в Краснодаре Фото: krd.ru

Ремонт улиц, запланированный на 2022 год, начался в Краснодаре. Погода позволила ускорить процесс модернизации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что дорожники приступили к обновлению полотна на участках, которые подлежали ремонту в будущем году. Благодаря хорошим погодным условиям специалисты уже приступили к модернизации.

Отмечается, что речь идет об улицах Тепличной, Зиповской, Некрасова, Гражданской и Ипподромной.