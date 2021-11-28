Мужчину, избившего ветерана МВД в Геленджике, задержали на 15 суток

Мужчину арестовали

Житель Геленджика избил беременную жену и ветерана МВД, который пришел девушке на помощь. После случившегося мужчину задержали.

- Мужчину заключили под стражу на 15 суток. В отношении него был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство» и материал проверки по факту нападения на соседа, - сообщили в отделе МВД России по Геленджику.

Также полицейские рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, первой на помощь бросилась соседка 38-летняя Галина Боровик. К ней со слезами прибежала маленькая девочка. А на крики женщины пришел ее муж – ветеран МВД. После драки он попал в больницу.