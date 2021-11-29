На Восточном обходе Краснодара образовались многокилометровые пробки

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Восточный обход Краснодара утром 29 ноября, кажется, стал в «мертвых» пробках. Местные жители жалуются, что из-за многокилометровых заторов опоздали на работу.

- Стою на выезде из Индустриального на трассу уже полтора часа, еще конца и края не видно, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из водителей.

По данным онлайн-сервиса дорожной обстановки, бордовым горит Восточный обход в оба направления, а также прилежащие к нему улицы. Предварительно, виною случившегося стали аварии – сейчас на трассе отмечается три аварии с разницей в несколько десятков метров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне вечером часами в пробке томились водители на Тургеневском шоссе.