На Кубани произошло массовое ДТП с участием шести машин

Пострадавших доставили в больницу на обследование.

Рано утром 29 ноября в Усть-Лабинском районе столкнулись грузовик и пять легковых машин. Сейчас на месте ликвидируют последствия ДТП.

- В аварии есть пострадавшие, информация уточняется, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работают полицейские, пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Восточном обходе Краснодара образовались многокилометровые пробки. Многие опоздали на работу.