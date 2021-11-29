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Происшествия29 ноября 2021 6:09

На Кубани произошло массовое ДТП с участием шести машин

Авария случилась в Усть-Лабинском районе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пострадавших доставили в больницу на обследование.

Пострадавших доставили в больницу на обследование.

Рано утром 29 ноября в Усть-Лабинском районе столкнулись грузовик и пять легковых машин. Сейчас на месте ликвидируют последствия ДТП.

- В аварии есть пострадавшие, информация уточняется, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работают полицейские, пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Восточном обходе Краснодара образовались многокилометровые пробки. Многие опоздали на работу.