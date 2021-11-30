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Общество30 ноября 2021 5:23

Водителей призвали отказаться от личного транспорта в непогоду на Кубани

Ветер с дождем может вызвать затруднения движение на дорогах
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В море прогнозируют смерчи. Фото: Упрдор «Черноморье»

В море прогнозируют смерчи. Фото: Упрдор «Черноморье»

Из-за ураганного ветра и дождя водителей попросили отказаться от поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

- Не исключены затруднения движения, падения на проезжую часть деревьев, подтопления участков проезжей части, активизация оползневых процессов, селей на участках трассы А-147 Джубга - Сочи в Лазаревском районе Сочи, - отметили в ведомстве.

По данным синоптиков, в крае 30 ноября ожидаются сильные дожди, местами порывы ветра могут достигать 32 м/с, в том числе на Азовском и Черноморском побережьях.