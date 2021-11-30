Штормовое предупреждение о риске схода лавин объявлено в Сочи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Штормовое предупреждение о риске схода лавин объявили в Сочи. В горах курорта с 30 ноября по 2 декабря возможен сход снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В период с 18:00 30 ноября 2021 года до 18:00 02 декабря 2021 года в горах Сочи на отметках выше 1500 м над уровнем моря лавиноопасно, - объявлено Специализированным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Жителей и гостей Сочи в это время рекомендуют не выходить в горы.

Напомним, на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. В Сочи прогнозируют сильные ливни с грозами и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей.