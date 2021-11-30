В Славянске-на-Кубани «заминировали» торговый центр

Минирование ТЦ в Славянске-на-Кубани оказалось ложным Фото: кадр из видео

В Славянске-на-Кубани накануне оцепили местный торговый центр. Здание, что расположено на перекрестке улиц Ковтюха и Батарейной, окружила полиция, а движение перекрыли. Причина – поступившее сообщение от неизвестного о минировании ТЦ, которое оказалось ложным.

- На место прибыли сотрудники ОМВД по Славянскому району. Они эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ, после чего обыскали здание. Предметов, составляющих угрозу, не обнаружено, - сообщили в правоохранительных органах.

Подобные сообщения в регионе поступают уже не впервые. Ранее «Комсомольская правда» -Кубань рассказывала о «минировании» Кубанского медицинского госуниверситета. Взрывоопасных предметов в здании не нашли.