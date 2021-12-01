Школу в районе улицы Петра Метальникова в Краснодаре начнут строить в 2023 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На прямую линию Вениамина Кондратьева поступило много вопросов о нехватке социальных объектов в новых жилых микрорайонах городов края. Один из них был от жительницы улицы Петра Метальникова в Краснодаре. Школу в районе начнут возводить в 2023 году.

– Планируем, что в следующем году приступим к строительству учебного заведения на 1550 мест в районе Петра Метальникова. И уже 1 сентября 2024 года новая школа примет детей, – ответил на вопрос мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Затронули и Новороссийск. Там строится три большие школы. Глава региона дал поручение проработать вопрос строительства образовательного учреждения в станице Натухаевской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев раскритиковал строительство микрорайонов в Краснодаре. Территории застраивают без соцобъектов – детских садов и школ.