Четыре новые мастерские открыли в краснодарском машиностроительном колледже. В лабораториях для студентов оборудовали 51 рабочее место, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего для учащихся закуплено более 1,2 тысячи комплектов оборудования и техники. Так, студенты смогут отрабатывать навыки по направлениям «Добыча нефти и газа», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Холодильная техника и системы кондиционирования».

Напомним, в этом году в регионе оборудовали 21 мастерскую в девяти колледжах и техникумах. Совсем недавно четыре лаборатории открыли в краснодарском Торгово-экономическом колледже.