В Сочи разыскивают подозреваемого в убийстве 53-летнего мужчины

В Сочи разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Сочи объявили мужчину в розыск по подозрению в убийстве. Об этом «КП» - Кубань» рассказали в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 18 сентября 2021 года. В тот день мужчины распивали алкогольные напитки, и между ними возник конфликт. Потерпевшему нанесли 15 ножевых ранений различные части тела, от которых он скончался. Подозреваемый в убийстве мужчина скрылся. Сейчас следственный отдел СКР по краю проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Делают все возможное, чтобы найти злоумышленника.

– На вид 40-50 лет, рост 175-185 см, телосложение худощавое, стрижка короткая, седые волосы, возможна растительность на лице в виде щетины, лицо прямоугольное, щеки впалые, глаза темные. На пальцах правой руки татуировки в виде перстней, – сказали в пресс-службе Следственного комитета России по краю.

Силовики просят сообщить информацию о месте нахождения или личности разыскиваемого по телефонам 8(862) 240 36 37 или 02.

Ранее «Комсомольская правда – Кубань» сообщала, что в Сочи задержан водитель иномарки, которого подозревают в ДТП с автомобилем скорой помощи. Им оказался 33-летний житель поселка Мацеста.