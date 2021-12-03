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Общество3 декабря 2021 11:43

Рождественская ярмарка 18 декабря заработает в Краснодаре

Она расположится на Главной городской площади
Светлана ОВДЕЙ
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На рождественской ярмарке можно приобрести сувениры, подарки, продукты Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рождественской ярмарке можно приобрести сувениры, подарки, продукты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рождественская ярмарка 18 декабря начнет работу на Главной городской площади Краснодара. Площадка будет принимать покупателей до 9 января. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Ярмарка на 30 торговых мест будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Здесь можно приобрести продукты, праздничные сувениры, новогодние подарки. Подчеркивается, что в этом году из-за пандемии на ярмарке не оборудуют места вблизи точек питания - продукцию будут продавать только навынос.

Напомним, в Краснодаре уже устанавливают главную новогоднюю елку. Монтаж 22-метрового дерева завершат к 10 декабря.