Рождественская ярмарка 18 декабря заработает в Краснодаре

На рождественской ярмарке можно приобрести сувениры, подарки, продукты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рождественская ярмарка 18 декабря начнет работу на Главной городской площади Краснодара. Площадка будет принимать покупателей до 9 января. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Ярмарка на 30 торговых мест будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Здесь можно приобрести продукты, праздничные сувениры, новогодние подарки. Подчеркивается, что в этом году из-за пандемии на ярмарке не оборудуют места вблизи точек питания - продукцию будут продавать только навынос.

Напомним, в Краснодаре уже устанавливают главную новогоднюю елку. Монтаж 22-метрового дерева завершат к 10 декабря.