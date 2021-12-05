Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 декабря увеличилось на 814

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 декабря. Фото: Мария ЛЕНЦ

Федеральный оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения ковидом. Как и прежде, число инфицированных в России растет.

За последние сутки по всей стране зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 32 602 новых случая коронавируса. За минувшие 24 часа в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 814 жителей региона заразились коварной инфекцией.

- За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека. За это же время - 1 206 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 702 пациента, всего в регионе выздоровели 77935 кубанцев.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует QR-код система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны на территории могут только привитые жители региона. Это касается и заведений общественного питания.