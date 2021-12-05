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Здоровье5 декабря 2021 9:15

За последние сутки на Кубани коронавирусом заболело рекордное число детей

Таких высоких показателей ранее в регионе не регистрировали
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Дети стали тяжелей переносить коронавирус.

Дети стали тяжелей переносить коронавирус.

Фото: Андрей КАРА

За последние сутки на Кубани коронавирусом заболело рекордное число детей. По данным оперативного штаба Краснодарского края, 5 декабря COVID-19 выявлен у 131 ребенка. Это подтверждают положительные ПЦР-тесты на ковид.

Отметим, что ранее таких высоких показателей в регионе не регистрировали.

Напомним, врачи красной зоны в детской инфекционной больнице рассказали, как болеют коронавирусом несовершеннолетние. По словам медиков, они заметили страшную тенденцию: дети стали болеть тяжелее, инфекция поражает их легочную ткань так же, как и у взрослых больных.

- Растет количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке и упреждающей терапии, – рассказали детские инфекционисты.

Большинство маленьких пациентов, по словам медиков, входили в группу риска - взрослые члены их семей по каким-то причинам приняли решение не вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.