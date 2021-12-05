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В Краснодаре на улице Старокубанской ограничили проезд для машин. Речь идет об участке дороги от Сормовской до Уральской. На этом отрезке будут строить новую теплосеть.

- По завершении прокладки теплотрассы здесь восстановят дорожное покрытие и благоустроят прилежащую территорию — в случае повреждения, - сообщали в мэрии города.

Отметим, что по плану этот участок должен был стать непроезжим еще в конце октября. Однако сроки сдвинулись.

Предварительно, движение будет перекрыто до конца января. Так что водителям советуют быть внимательным - в ближайшие месяцы прокладывать свой маршрут иначе.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре частично перекроют движение в районе улиц Морской и Рашпилевской. Здесь проведут работы на ливневой канализации.