На Кубани произошла жуткая авария с лесовозом в стиле "Пункта назначения"

Фото: кадр из видео.

В Краснодарском крае случилось жуткое ДТП. В Апшеронске на трассе с груженного лесовоза вылетело бревно. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что по дороге едет грузовик. По всей видимости, водители вез незакрепленные бревна. Одно из них при повороте слетело и врезалось в автомобиль, ехавший по встречной полосе.

По счастливому стечению обстоятельств, никто из участников инцидента не получил серьезных травм.

- Обстоятельства аварии выясняются, - сообщают автоинспекторы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани водитель сбил 12-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, ребенок умер в больнице. Скрывшегося виновника аварии нашли в соседнем районе. По факту ДТП со смертью несовершеннолетнего проводится проверка.