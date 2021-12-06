С 2022 года на Кубани запустят новые меры поддержки инвестиций в курортную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Больше половины субсидий в крае приходится на курортную сферу. И мы готовы помогать тем, кто двигает ее вперед, кто помогает ей развиваться, - заявил на вручении премии "Курортный Олимп" глава региона.

Одной из таких мер поддержки является помощь на оплату процентов по кредиту и нулевая ставка по налогу на имущество.

Первой уже смогут воспользоваться те, у кого взяты денежные обязательства от 100 млн до 1 млрд рублей. На это в бюджете запланировано 720 млн рублей.

Вопрос о снятии налоговых обязательств с владельцев крупных инвестпроектов прорабатывается.