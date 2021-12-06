«Поезд Победы» прибудет в Сочи 9 декабря

В Сочи пройдет передвижная выставка «Поезд Победы». Фото: пресс-служба администрации курорта

В Сочи пройдет первая в мире инсталляция, которая обеспечивает участникам полный эффект присутствия, под названием «Поезд Победы». Она будет размещена в движущемся поезде. По словам организаторов, в основе инсталляции лежит история о Великой Отечественной войне. Повествование ведется от лица ветерана-железнодорожника.

Авторы экспозиции, созданной в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы, уделили пристальное внимание научным открытиям и достижениям советских ученых.

– В «Поезде Победы» будут задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Экспозицию уже успели посмотреть в 70 городах страны. В Сочи планируется завершение этого патриотического проекта.

Напомним, что в Сочи более 20 тысяч активистов приняли участие в мероприятиях в этом году. Традиции добровольчества стали важной частью жизни неравнодушных и социально ответственных жителей города.