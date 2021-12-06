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Общество6 декабря 2021 9:17

В Сочи обеспечат водой семь удаленных сел

Строительство нового трубопровода завершат к 2030 году
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Сочи обеспечат водой семь удаленных сел к 2030 году. Фото: пресс-служба водоканала

В Сочи обеспечат водой семь удаленных сел к 2030 году. Фото: пресс-служба водоканала

В Сочи построят магистральный водовод, который обеспечит жителей отдаленных сел Лазаревского района чистой питьевой водой. Такое строительство реализуется в рамках федеральной программы по комплексному развитию территории Сочи.

– Вода, которая подается с реки Шахе, поступает в недостаточном количестве. Ее не хватает, чтобы полностью обеспечить потребности жителей. С целью подключения удаленных населенных пунктов к централизованному водоснабжению необходимо увеличить пропускную способность имеющихся магистральных водоводов и лишь после приступить к прокладке распределительных сетей, – рассказали в сочинском водоканале.

Ожидается, что прокладка новых сетей значительно снизит аварийность, а также сократит потери воды при транспортировке. Это позволит повысить уровень жизни местных жителей.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи удалось спасти собаку, которая тонула в бурной реке. Ей помогли местные неравнодушные жители.