В Сочи обеспечат водой семь удаленных сел к 2030 году. Фото: пресс-служба водоканала

В Сочи построят магистральный водовод, который обеспечит жителей отдаленных сел Лазаревского района чистой питьевой водой. Такое строительство реализуется в рамках федеральной программы по комплексному развитию территории Сочи.

– Вода, которая подается с реки Шахе, поступает в недостаточном количестве. Ее не хватает, чтобы полностью обеспечить потребности жителей. С целью подключения удаленных населенных пунктов к централизованному водоснабжению необходимо увеличить пропускную способность имеющихся магистральных водоводов и лишь после приступить к прокладке распределительных сетей, – рассказали в сочинском водоканале.

Ожидается, что прокладка новых сетей значительно снизит аварийность, а также сократит потери воды при транспортировке. Это позволит повысить уровень жизни местных жителей.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи удалось спасти собаку, которая тонула в бурной реке. Ей помогли местные неравнодушные жители.