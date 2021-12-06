На Кубани на карантин закрыты 177 групп в детсадах и 208 классов в школах

На Кубани нет закрытых на карантин детсадов и школ Фото из архива КП

На Кубани нет закрытых на карантин детсадов и школ. Дома частично остаются группы и классы учреждений, сообщает оперативный штаб края.

Так, на карантине находятся 177 групп в 66 детских садах Анапы, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Динского, Ейского, Каневского, Кореновского районов. Учреждения не посещают и дети в Красноармейском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском, Северском Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском, Щербиновском муниципалитетах.

- На дистанционном обучении остаются 208 классов в 122 школах Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, а также Белоглинского, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского районов. Некоторые ученики Крымского, Курганинского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Староминского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского и Щербиновского муниципалитетов также временно не учатся в очном режиме, - сообщают в оперштабе региона.

Удаленно работают и 15 групп в 8 колледжах и техникумах.

Напомним, на Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 103 ребенка. Всего в регионе зафиксировано 713 новых случаев заболевания.