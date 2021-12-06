Почти 600 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодаре почти 593 тысячи человек привились от COVID-19. Ревакцинацию в краевом центре прошли 29 426 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

— Вакцинация от коронавируса — единственный доступный способ защиты на сегодняшний день. Это позволит избежать серьезных осложнений от заболевания, — отметил глава города Андрей Алексеенко на аппаратном совещании.

Напомним, в Краснодаре работает 60 прививочных пунктов, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса. Тем временем в краевом центре за сутки выявили 183 новых заражения. Всего на Кубани заболели 713 человек.