На Кубани неизвестный сообщил о «минировании» школы

На место прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали учеников и преподавателей Фото: instagram.com/gazetarvs/

В Динском районе Кубани неизвестный сообщил о «минировании» школы. Звонок в учреждение №30 оказался ложным, подтвердили в ОМВД муниципалитета.

- В дежурную часть поступила информация о том, что на территории школы в станице Нововеличковской находится взрывное устройство. На место направлены сотрудники полиции, по прибытии они эвакуировали учеников и персонал школы, после чего обследовали территорию. Предметов, представляющих угрозу, не обнаружено, - сообщили в ОМВД по Динскому району.

Звонившего в учреждение уже ищут. Согласно статье, за ложные звонки грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани «заминировали» местный торговый центр. Посетителей и персонал эвакуировали, как выяснилось позже, звонок оказался ложным.