Более 5,6 миллиона штрафов заплатили жители Сочи за нарушение правил благоустройства. Фото: пресс-служба администрации курорта

Местная администрация контролирует соблюдение правил благоустройства и санитарного содержания. Проверяющие следят за тем, чтобы на улицах Адлерского района отсутствовали незаконно размещенные наружная реклама, афиши и объявления. Об этом рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

К основным запретам также относят выставление товаров за пределами магазинов, ларьков и других торговых объектов. К тому же нельзя складировать на прилегающей территории бытовой мусор, тару или оборудование.

– Мы ведем постоянный контроль в данной сфере. Это позволяет своевременно устранять различные нарушения, которые негативно влияют на облик Адлерского района. В этом году городской бюджет получил 5,6 миллиона рублей – это штрафы за несоблюдение правил благоустройства, – отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Добавим, что в 2021 году администрацией Адлерского района составлено свыше 3,6 тысячи административных материалов за несоблюдение правил благоустройства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани уровень подростковой преступности сократился почти на 8 %. Ребята все реже нарушают закон повторно.