В Сочи пытались незаконно продать 820 литров алкоголя

В Сочи местную жительницу привлекут к ответственности за незаконную продажу алкоголя. Фото: Булатов Алексей

Полиция Сочи в одном из магазинов пресекла незаконную продажу 820 литров алкоголя. Об этом рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам правоохранителей, 40-летняя местная жительница продавала алкогольную продукцию без сопроводительных документов. Это является грубым нарушением требований законодательства.

– В отношении гражданки составлен административный протокол. Ей нужно будет оплатить штраф, – прокомментировали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, что в Краснодаре мужчина похитил у своей знакомой около 400 тысяч рублей. Мошенник потратил их на лечение родственницы.