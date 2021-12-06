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Общество6 декабря 2021 13:30

В Сочи пытались незаконно продать 820 литров алкоголя

Местную жительницу привлекут к ответственности
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Сочи местную жительницу привлекут к ответственности за незаконную продажу алкоголя. Фото: Булатов Алексей

В Сочи местную жительницу привлекут к ответственности за незаконную продажу алкоголя. Фото: Булатов Алексей

Полиция Сочи в одном из магазинов пресекла незаконную продажу 820 литров алкоголя. Об этом рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам правоохранителей, 40-летняя местная жительница продавала алкогольную продукцию без сопроводительных документов. Это является грубым нарушением требований законодательства.

– В отношении гражданки составлен административный протокол. Ей нужно будет оплатить штраф, – прокомментировали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, что в Краснодаре мужчина похитил у своей знакомой около 400 тысяч рублей. Мошенник потратил их на лечение родственницы.