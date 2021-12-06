Проект по борьбе с визуальным мусором подготовили в Краснодаре Фото: krd.ru

В Краснодаре планируют оформить в едином стиле рекламу и вывески на зданиях. В краевом центре уже подготовили проект для борьбы с визуальным мусором, порученный главой города.

— Приводить улицы в порядок нужно уже сегодня. Пока не утвердим все необходимые правовые акты, будем с предпринимателями договариваться, - отметил Андрей Алексеенко. - Рассчитываю, что они нас услышат, и мы начнем очищать от визуального мусора пилотные территории.

- Проект согласован со структурами внутригородских округов, управлением гражданской защиты и управлением муниципального контроля и доработан. Его передадут на оценку регулирующего воздействия, процедура займет 15 рабочих дней, - сообщила директор правового департамента Милена Егорова.

Согласно проекту, уже определены улицы, на которых запланировано оформить вывески в едином стиле: улица Зиповская – Прикубанский округ, улица Красная от Офицерской до Северной – Западный округ, улица Ставропольская — Центральный и Карасунский округа.