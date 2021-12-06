В Сочи около 1 тысячи жителей остались без воды из-за аварии на трубопроводе

В поселке Лазаревское около 1 тысячи местных жителей остались без воды. Фото: Маковеева Светлана

В поселке Лазаревское около 1 тысячи местных жителей ощутили перебои с водоснабжением. Это произошло из-за аварии на крупном водоводе.

– Сотрудники водоканала зафиксировали прорыв магистрального водовода. Сейчас жители, которые проживают в некоторых домах по улицам Павлова, Коммунальников, Пугачева, а также в переулке Павлова, наблюдают перебои с подачей питьевой воды. Мы предупредили все социально значимые объекты о том, что возможны перебои с ресурсом, – сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

На ликвидацию прорыва направили 6 человек, а также 2 единицы спецтехники.

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