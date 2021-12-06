В Сочи разработан календарь Года экологии на 2022 год. Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи разработаны основные мероприятия муниципального Года экологии. Их включили в событийный календарь, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Календарь Года экологии будет реализован в 2022 году во всех отраслях курорта. Планируется, что в администрации Сочи, в администрациях внутригородских районов и в Городском собрании будут созданы экоофисы.

Также постепенно будут внедрять электромобили в работу таксомоторных предприятий. В 2022 году запустят в тестовом режиме электробус, который будет следовать по маршруту общественного транспорта.

– В крупных сетевых супермаркетах в Год экологии появятся пандоматы по приему пластиковых бутылок. В рамках федеральной программы «Экология» на улицах Сочи появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, пройдут экологические акции, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

По мнению мэра города Алексея Копайгородского, проведение муниципального Года экологии позволит улучшить экологические показатели, а также сформировать у жителей Сочи активную гражданскую позицию в области экологии.

Напомним, что в Сочи появится единый стиль оформления вывесок на зданиях. Власти проработали вопрос преображения городской среды.