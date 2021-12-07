В Сочи около 12 тысяч школьников приняли участие в программе профориентации

В Сочи более 11,5 тысяч школьников прошли программу профориентации. Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи более 11,5 тысячи школьников прошли программу профориентации, благодаря которой они познакомились с федеральными образовательными учреждениями, а также приняли участие в онлайн-ярмарке учебных и рабочий мест «Сделай свой выбор!».

– Эта ярмарка уже успела стать традиционной. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации она была преобразована в профориентационный онлайн-форум. Мы для этого создали аккаунт в сети Instagram и YouTube-канал, – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Проект набрал большую популярность у школьников и руководителей учебных заведений Сочи. Также такой формат вызвал интерес потенциальных работодателей, которые заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи состоялась акция «Безопасный двор». Ее организаторы – городская госавтоинспекция.