Сочинцы смогут списать пени по долгам перед водоканалом

Участники акции «Новогодняя амнистия» смогут списать пени по долгам за воду. Фото: Булатов Алексей

Жителям Сочи спишут пени по скопившимся долгам за воду. Об этом сообщила пресс-служба городского водоканала.

Чтобы принять участие в акции нужно до 20 декабря 2021 года оплатить имеющуюся задолженность по оказанным ранее услугам водоснабжения и водоотведения. Водоканал обещает, что после этого произойдет списание всех начисленных пени. Обновленные данные отразятся в квитанциях за январь 2022 года.

– Для удобства наших абонентов предусмотрена возможность онлайн оплаты. Можно воспользоваться «Личным кабинетом» или мобильным приложением водоканала Сочи. Напомним, что комиссии за операцию не взимаются, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе водоканала Сочи.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.