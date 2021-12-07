Полиция проверила ТЦ "Красная Площадь" в Новороссийске после сообщения о минировании

Людей эвакуировали из здания Фото: @nvrsk_new

В ТЦ «Красная Площадь» Новороссийска накануне эвакуировали людей. Как рассказывали очевидцы в социальных сетях, причиной стало сообщение о минировании здания. На место прибыли правоохранители и кинологи, которые обследовали торговый центр.

- На место прибыли сотрудники полиции для обследования здания и прилегающей территории. В результате проверки опасных предметов не обнаружено, - сообщили в УВД Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани «заминировали» торговый центр. Посетителей и персонал эвакуировали, позже выяснилось, что звонок оказался ложным.