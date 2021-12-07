Велосипедист попал под колеса легковушки в Темрюкском районе Кубани Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло в Темрюкском районе Кубани. Водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне в станице Старотитаровской. Предварительно, 27-летний водитель ВАЗ 21060 наехал на 44-летнего мужчину.

- Пешеход лежал на проезжей части рядом с велосипедом. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в УГИБДД региона.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что водитель сбил 12-летнего пешехода и скрылся с места ДТП в Усть-лабинском районе. Позже ребенок умер в больнице.