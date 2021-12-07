В Сочи местный житель потратил деньги с чужой карты и оказался под следствием

В Сочи задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в краже денег. Фото: Ленц Мария

Житель Сочи на одной из улиц нашел чужую банковскую карту и решил оплатить ею свои покупки в магазинах. Преступление не оказалось незамеченным, и мужчину задержали сотрудники полиции Сочи.

– К нам поступило обращение 37-летней местной жительницы. Она рассказала, что ночью во время прогулки потеряла свою банковскую карту. На следующее утро на телефон женщины пришли смс о списании денег. Кто-то без ее ведома потратил более 6 тысяч рублей, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция установила, в каких магазинах были соверены покупки. В результате были определены личность и место проживания подозреваемого. Вполне возможно, что мужчину лишат свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что в Сочи пресечена незаконная реализация 820 литров алкоголя. Ответственность за нарушение требования законодательства понесет местная жительница.