«Фанагория» доказала, что в Тулу можно ехать со своим самоваром

Во французский Гренобль отправились две фуры, или 24.192 бутылки Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Из «Фанагории» в адрес французской сети Auchan отгружена первая в истории партия вин. Всего во французский Гренобль отправились две фуры, или 24.192 бутылки 8 наименований вин из серий «Крю Лермонт» и «100 оттенков».

«Переговоры с французским ритейлером начались в апреле. Основные трудности были связаны с поиском подходящего перевозчика для транспортировки продукции по территории ЕС, – рассказывает руководитель экспортного отдела «Фанагории» Михаил Лелюк. – Другой важный аспект сделки – страховое покрытие отсрочки платежа, предоставленное АО «ЭКСАР» Группы Российского экспортного центра, благодаря которому Компания имеет возможность расширять географию поставок на взаимовыгодных с иностранными партнёрами условиях».

Генеральный директор кубанской винодельни Петр Романишин отметил, что французские партнеры заказали как вина из классических сортов винограда («Каберне-Совиньон», «Каберне-Фран», «Мерло», «Пино-Нуар» и «Пти-Вердо»), так и кавказский автохтон «Саперави» (из коллекции «100 оттенков красного»; самое титулованное фанагорийское вино, отмеченное высшими наградами конкурсов в Лондоне, Вене, Берлине, Израиле и Москве. «Я считаю знаковым сам факт отгрузки российских вин во Францию, страну, которая чаще всего – и небезосновательно – ассоциируется с качественным виноделием. При этом французские партнеры выбрали несколько наименований вин из сортов винограда, исторически происходящих из их страны и отлично известных французским знатокам вина. Одним словом, нам удалось, что называется, продать в Тулу свой самовар», – подытожил г-н Романишин.

Auchan – международная розничная сеть, основанная во Франции, которая одной из первых в Европе стала применять концепцию торгово-развлекательных комплексов. Сейчас группа компаний Auchan работает в 16 странах Европы и Азии в формате гипермаркетов, супермаркетов, банковских услуг, услуг в сфере недвижимости и электронной торговли. Ведение бизнеса в компании Auchan отличает применение дальновидной динамичной стратегии, работающей в постоянно меняющихся условиях.