В Сочи отремонтировали 23 дороги к больницам и школам

В Сочи реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи ремонтируют улицы, которые ведут к социально значимым объектам – больницам, школам, церквям. В этом году проведен ремонт на 23 объектах Адлерского района. В их числе – дороги в селах Эстосадок, Нижняя Шиловка, Орел-Изумруд, в поселках Красная Поляна и Дубравном. Также проведен ремонт дорог на улицах 8 Марта, Авиационной, Дзержинского, Котовского, Лесной, Киевской, Павлика Морозова, Привокзальной, Энгельса и переулка Донецкого.

– Большая часть дорог проложены к объектам здравоохранения, образования и культуры. Подрядчики сняли старый слой покрытия, подняли люки колодцев и дождеприемные решетки, устранили просадки, а также полностью заменили дорожное полотно, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Когда ремонтные работы были завершены, то на дороги нанесли разметку. Также установили дорожные знаки в соответствии со всеми требованиями.

Напомним, что в Сочи в 2022 году проведут плановый ремонт дорог.