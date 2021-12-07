На Кубани к 4 тысячам домов бесплатно провели газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае по программе «Социальная газификация» бесплатно провели газ в 4 тысячи домов. Участниками могут стать еще около 119 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Сейчас уровень газификации в регионе составляет 85%. По этому показателю мы одни из лидеров в стране, но без газа остаются еще 383 населенных пункта, которые находятся в основном в горной местности. Рассчитываем, что нам удастся реализовать все запланированные мероприятия, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул проблему в Туапсинском районе. В эфире «Прямой линии» жители муниципалитета много раз обращались с этим вопросом.

Напомним, на Кубани расположены более 400 пунктов приема заявок на бесплатную газификацию, в том числе 286 мобильных, 79 пунктов в филиалах газораспределительных организаций и 42 на участках «Газпром межрегионгаз Краснодар». Заявление принимают и через Госуслуги и сайты газораспределительных учреждений региона.