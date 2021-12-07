Предприниматель из Краснодара украл 3 млн рублей у покупателей мебели

Он заключил договоры с 87 клиентами, но обязательства не выполнил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре предприниматель предстанет перед судом за мошенничество. Мужчина украл у клиентов около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, 37-летний обвиняемый руководил двумя ИП по изготовлению мебели. Мужчина составил от их имени договоры с 87 покупателями и получил от них деньги. Всего фигуранту передали около 3 миллионов рублей. Однако вместо выполнения заказа предприниматель потратил деньги в личных целях. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы о мошенничестве переданы для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Адыгее мужчина похитил у знакомых более 6 млн рублей под предлогом строительства многоквартирного дома. Уголовное дело передали в суд.