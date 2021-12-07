Более 120 тысяч рублей похитили подрядчики при капремонте в Выселковском районе Кубани

На директора подрядной организации завели уголовное дело Фото и архива КП

В Выселковском районе Кубани фигурантом уголовного дела стал директор подрядной организации, выполнявшей капремонт. При работах в детском саду похищено более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Так, по муниципальному контракту, на облицовку ступеней керамогранитными плитками выделили 123 тысячи рублей. Но прописанные работы оказались не выполнены.

- В отношении директора подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что в Геленджике подрядчик при капремонте украл более 5 млн рублей. Деньги отвели на водоснабжение в многоэтажках курорта.