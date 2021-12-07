Мужчина до смерти избил сожительницу в Анапе

Обвиняемого на время следствия заключили под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Анапе мужчина до смерти избил сожительницу. На следующее утро он сам обратился в полицию, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

61-летний обвиняемый и 46-летняя жертва проживали в одном из домов по улице Северной хутора Красная Скала. Здесь и случилась трагедия. Вечером сожители выпивали, в какой-то момент мужчина начал обвинять женщину в том, что та злоупотребляет спиртным. Произошла ссора, при которой обвиняемый не меньше трех раз ударил сожительницу по голове.

Женщина скончалась на месте от черепно-мозговой травмы. Утром обвиняемый обратился к правоохранителям и сообщил о смерти сожительницы.

- В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, в Темрюкском районе мужчина зарубил знакомого топором и сбросил тело в овраг. Он дал признательные показания и заключен под стражу.