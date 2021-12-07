Елки на базарах будут продавать Деды Морозы и Снегурочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елочные базары в Краснодаре откроются 15 декабря. Об этом сообщает администрация Краснодара.

- Купить дерево можно будет с 15 до 31 декабря включительно с 8:00 до 22:00, - сообщили в мэрии Краснодара. - Елочные базары будут работать по 80 адресам.

В столицу Кубани елки, сосны и пихты привезут из Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, а также из Пермского края. Все продавцы на елочных базарах в Краснодаре будут в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

В этот же день в Краснодаре откроются и новогодние ярмарки, а еще загорится главная елка Кубани.

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Где будут работать елочные базары в Краснодаре

Купить елку можно в любом микрорайоне (адреса)