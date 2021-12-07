Елочные базары заработают в Краснодаре 15 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

От 500 рублей будет стоить метр пихты на елочном базаре в Краснодаре. Такие суммы за новогодние деревья озвучили продавцы.

Сами елочные базары откроются в Краснодаре 15 декабря по 80 адресам. Работать они будут с 8 утра и до десяти вечера.

- Метр ели обойдется в 500 рублей, пихты и сосны - в 600, - рассказал «КП» - Кубань» один из продавцов, который уже готовится к открытию елочного базара.

Кстати, покупателей на елочных базарах Краснодара будут встречать Дед Мороз и Снегурочка - в костюмах именно этих новогодних героев и будут работать продавцы.