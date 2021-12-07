В Новороссийске нашли водителя, который насмерть сбил пенсионерку и покинул место аварии

Полицейские нашли мужчину, который насмерть сбил пенсионерку и покинул место ДТП. Фото: ГИБДД по Новороссийску

Полицейские Новороссийска нашли мужчину, которого подозревают в совершении тяжелого преступления. По версии следствия, 6 декабря 47-летний местных житель сбил 76-летнюю пенсионерку, переходившую улицу Мефодиевскую в неположенном месте, но в условиях видимости пешеходного перехода. Однако, водитель не остановился, чтобы оказать женщине помощь, а скрылся с места аварии. Неотложку пострадавшей вызывали уже очевидцы чрезвычайного происшествия. Пенсионерка погибла еще до приезда врачей.

- Сотрудниками Госавтоинспекции, в целях установления транспортного средства и водителя, были опрошены свидетели, проанализированы данные видеокамер и регистраторов автомобилей, двигавшихся в потоке. В результате оперативно-розыскных мероприятий- водитель установлен. Им оказался местный, житель, 1974 года рождения, - рассказали в ГИБДД по г. Новороссийску.

В настоящее время следственным отделом проводится проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.