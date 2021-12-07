Суд не стал наказывать жительницу Краснодара из-за почтового конверта

Изображение на конверте вызвало вопросы у судьи. Фото: facebook.com/lady.michruk

Почтовый конверт с репродукцией картины 15 века "Сдирание кожи с продажного судьи" стал поводом для судебных разбирательств. В таком конверте краснодарская активистка Яна Антонова отправила жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Изображение стало поводом заподозрить Антонову в неуважении к суду и вызвали в суд для объяснений.

7 декабря состоялось заседание, во время которого судья решил не применять к женщине штрафных санкций.

- Четвертый кассационный суд определил: меры процессуального принуждения не применять, - постановил федеральный судья Валерий Шелудько.

Яна Антонова объяснила, что конверты были приобретены адвокатами. Сама на не придавала значения тому, что на них изображено.