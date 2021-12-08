Минобороны планирует взыскать с краснодарского застройщика 426 млн рублей

Суд состоится в феврале

Министерство обороны России подало исковое заявление в краевой Арбитражный суд. Ведомство пытается взыскать через суд 426 млн руб. с краснодарской строительной компании ООО «Кубанькапстрой».

Заседание назначено на 1 февраля. О претензиях к застройщику не сообщается, пишет «РБК Краснодар».

Известно, что «Кубанькапстрой» построил три дома на улице Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей, которые считаются проблемными.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с акционерного общества «Жемчужина», которое является застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике, взыскали 1,6 млрд рублей по иску офшора с Виргинских островов.