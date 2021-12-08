В Сочи 232 дольщика получат ключи от квартир. Фото: пресс-служба мэрии курорта

В Сочи состоялось заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению прав дольщиков. Мероприятие провел глава Сочи Алексей Копайгородский совместно с сочинским прокурором Вячеславом Овечкиным. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

До конца 2021 года в Сочи планируют отдать ключи от квартир 232 дольщикам ЖК «Долина» на Мацесте и ЖК «Эдельвейс» на Мамайке. По словам инвесторов, строительство уже завершено. Есть необходимые заключения о соответствии нормам, дома абсолютно безопасны для жизни.

– Работа по всем объектам проводится на постоянной основе при поддержке губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы тесно взаимодействуем с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что в 2020 году в Сочи более 1200 человек отпраздновали долгожданное новоселье. Планируется, что до конца 2023 года проблема обманутых дольщиков будет полностью решена.

Ранее «Комсомолка» писала, что глава Сочи проверил ход строительство офиса врача общей практики. К 25 декабря помещение оснастят новым оборудованием.