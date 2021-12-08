Краснодарские компании группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный директор

Фото: пресс-служба Газпром МРГ Краснодар

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» генеральным директором компании избран Дмитрий Шевченко. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Дмитрий Шевченко возглавил компании АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз».

Новый руководитель был представлен коллективам газовых компаний заместителем генерального директора по реализации и транспортировки газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским и приступил к исполнению служебных обязанностей 7 декабря 2021 года.

Родился в 1970 году. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

В газовой отрасли работает с 2003 года.

Профессиональный опыт:

2003-2013 гг. – помощник исполнительного директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания», затем ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»;

2005-2013 гг. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородоблгаз» (по совместительству);

2013-2016 гг. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром инвестгазификация»;

2016-2021 гг. – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».