В Сочи водитель внедорожника протаранил автобусную остановку. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи женщина на внедорожнике протаранила остановку и сбила человека. Вероятно, что водитель перепутала педали газа и тормоза, не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта.

– Пострадал 47-летний мужчина – в момент аварии он находился на этой автобусной остановке. Жизни мужчины ничего не угрожает, но из-за полученных травм он был госпитализирован, – сообщили корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Сочи прицеп, груженный трубами, потерял сцепление с фурой. Повреждены несколько автомобилей. Наибольший ущерб был нанесен автомобилю Мерседес.