Женщина погибла в жуткой аварии в Сочи

В Сочи произошло ДТП, где прицеп, груженный трубами, потерял сцепление с фурой и смял несколько автомобилей. Фото: скриншот видео

В Сочи произошло ДТП, где прицеп, груженный трубами, потерял сцепление с фурой и смял несколько автомобилей. В аварии пострадали три автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен мерседесу, который буквально был расплющен тяжелыми металлическими трубами.

В пресс-службе ГИБДД по Сочи рассказали, что есть жертвы. Пострадал водитель мерседеса, а его знакомая, которая сидела на пассажирском сиденье, позже скончалась в больнице.

– Почему прицеп отсоединился – пока неизвестно. Будет проводиться экспертиза, – уточнила старший инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения по Сочи Елена Драгошанская.

Напомним, водители, следовавшие по Мамайскому перевалу в Сочи 7 декабря, стали свидетелями страшной аварии примерно в 22:00.