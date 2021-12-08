В Сочи полностью погасят задолженность по зарплате сотрудникам строительной компании

В Сочи следователи добились полного погашения задолженности по заработной плате. Фото: Фролов Михаил

В Сочи следователи добились полного погашения задолженности по заработной плате. По данным следствия, почти четыре месяца двум сотрудниками строительной компании не выплачивали зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по краю.

– Долг по зарплате составил 155 тысяч рублей. Известно, что у генерального директора фирмы была реальная возможность погасить указанную задолженность, но эти деньги потрачены на другие нужды предприятия, – сообщили корреспонденту «КП» - Кубань» в Следственном отделе по Адлерскому району Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Благодаря принятым мерам уже на первоначальном этапе расследования работникам предприятия в полном объеме выплатили задолженность по заработной плате. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в Сочи местный житель потратил деньги с чужой карты и оказался под следствием. Скорее всего, мужчину отправят за решетку.